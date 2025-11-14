Megnyílt az Ortutay-központ állandó kiállítása

Gyökerek és ágak címmel állandó kiállítás nyílt november 12-én a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban.

A központban működő Bacsinszky András Görögkatolikus Múzeum tárlatának célja, hogy bemutassa a kárpátaljai görögkatolikusság hagyományait, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye történetét, örökségét, továbbá kifejezésre juttassa a görögkatolikusság értékteremtő, értékmegtartó és értékhordozó küldetését. A kiállítás mottója: „Önmagunkat megismerni, másoknak bemutatni, közösen megélni.”

A megnyitó kezdetén Teodor Macapula, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke köszöntötte a jelenlévőket! „Aki tiszteli a gyökereit, az szép jövőt érdemel” – mondta az egyházfő. Örömét fejezte ki, hogy a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerületben komolyan viszonyulnak az egyházmegye történelméhez. Hangsúlyozta: „A tárlaton bemutatott tárgyak ugyan némák, mégis mesélnek. Mesélnek az őseinkről, azokról áldozatot hozó emberekről, akik szerették az egyházat.”

A továbbiakban Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke szólt az egybegyűltekhez. Méltatta a magyar görögkatolikusok közösségét, azokat, akik „a hit és a népi hagyomány csodálatos szövetségét testesítik meg”. „Kárpátalja földjén a keleti szertartás ősi szépsége, a magyar és a ruszin hagyományok, valamint a történelem viharainak egyedülálló keveréke formálta ki az identitásukat.”

Ezt követően Olga Sumovszka, a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum igazgatója arról beszélt, hogy Kárpátalja története szorosan egybefonódik a vallási élettel, és a görögkatolikusság gazdag értékekkel rendelkezik. Fontosnak tartja, hogy ezt mindenkinek megmutassuk.

A következőkben a Gyökerek és ágak kiállítás kurátora, Marosi István ismertette a tárlatot. „Több évszázadot és annak írott, festett, faragott és épített örökségét egy ilyen kis helyen összefoglalni és bemutatni másként nem lehet, csak esszenciálisan. Mindenből egy keveset mutathatunk be: egy-egy tárgyat, egy-egy könyvet, egy mozzanatot, egy templomot és tartozékait, a papság lényegét és az általuk használt liturgikus ruhákat… Azt szeretnénk kifejezni, hogy a rész magában hordozza az egészet” – emelte ki a tárlattal kapcsolatban. Köszönetét fejezte ki azoknak a szervezeteknek, egyházközségeknek és személyeknek, amelyek és akik hozzájárultak a kiállítás megvalósulásához.

Majd átadta a szót Bodóczki Andrásnak, a kiállítás megtervezésével és kivitelezésével megbízott New Edge Kft. munkatársának, aki a közel kétéves közös munkáról és együttműködésről beszélt a jelenlévőknek.

Ezután dr. Terdik Szilvesztert, az Iparművészeti Múzeum főmuzeológusa méltatta a tárlatot. Az ismert latin szólással kezdte mondanivalóját: „Inter arma silent Musae”, azaz fegyverek között hallgatnak a múzsák. „Háborúban nincs helye a művészeti alkotómunkának. A múzsák, akik az egyes művészeti ágak megszemélyesítői, a fegyverropogásban nem találják hangjukat… Nem tagadhatjuk, hogy most egy háborúban álló országban nyitunk múzeumot…”

Emlékeztetett, hogy régi vágya teljesült az egyházmegyének, hiszen már a XX. század elején felmerült az igény egy görögkatolikus egyházi múzeum megalapítására. Ám erre mostanáig várni kellett. Végül jókívánságát fejezte ki: „Ez az intézmény betöltve feladatát, valóban a béke szigete lehessen, ahol ki lehet zökkenni a háborús hétköznapok nyomasztó légköréből, ahol a tudományokat és a művészeteket szabadon művelik!”

A kiállítás megnyitása előtt Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöke szólt az egybegyűltekhez.

„Újkori történelmünknek volt egy igencsak nehéz szakasza. Ezt a nehéz szakaszt egy kiszáradt gyökérhez lehet hasonlítani, amelyről sokan azt hitték, hogy kidobásra van ítélve. De nem így történt. A gyökér megmaradt, kihajtott és a növény termést hozott.„

Végezetül Teodor püspök megszentelte a kiállítást, és a vendégekkel közösen megtekintette a gyűjteményt.

A megnyitó ünnepélyességét növelte az ungvári Romzsa Tódor Teológiai Akadémia papnövendékeiből álló kórus fellépése, akik egyházi énekeket adtak elő.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma