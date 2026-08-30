Női énekkör alakult Nagyszőlősön

A dicsőítés és az éneklés mindig is fontos szerepet töltött be az egyház és a gyülekezet életében. A közös ének nem csupán az istentiszteletek szerves része: közösséget formál, erősíti az összetartozást, és lehetőséget ad arra, hogy a gyülekezet tagjai együtt, egy szívvel és egy lélekkel dicsőítsék Istent. Ezt a szolgálatot kívánja gazdagítani a Nagyszőlősi Református Női Énekkör is.

Molnár Erika helyi hitoktatótól megtudtuk, hogy az énekkör a nyár közepén alakult meg, s a próbákon alkalmanként 8–10-en vesznek részt. A kezdeményezéshez olyan asszonyok és lányok csatlakoztak, akik szeretnek énekelni, és örömmel vállalnak szolgálatot a gyülekezet életében. A nyár folyamán nagyrészt heti egy alkalommal találkoztak, hogy közösen készüljenek, és új énekeket sajátítsanak el.

A próbákat Molnár Erika hitoktató, valamint Tóth Judit orgonista vezeti. Az együtt töltött alkalmak azonban többet jelentenek egyszerű énekpróbáknál: a közös munka során egy összetartó közösség is formálódik.

– A célunk nem az, hogy professzionális kórussá váljunk. Sokkal fontosabb számunkra, hogy örömmel, szívből tudjunk szolgálni a gyülekezetben. Szeretnénk, ha énekeinkkel hozzá tudjunk járulni az istentiszteletek és ünnepi alkalmak meghittségéhez, és mindazzal, amit megtanulunk, Isten dicsőségét szolgáljuk – fogalmazott Molnár Erika.

Az énekkör tagjai számára a próbák egyben a találkozás és a közösségépítés alkalmai is. A közös éneklés különleges összekötő erővel bír: miközben a dallamok és a szólamok egyre inkább összecsiszolódnak, az éneklők is közelebb kerülnek egymáshoz. A közös cél, a szolgálat és az együtt megélt hit pedig olyan alapot teremthet, amely hosszú távon is értéket jelenthet a gyülekezet számára.

A tervek szerint a női énekkör a jövőben rendszeresen bekapcsolódik majd a gyülekezet életébe, és istentiszteleteken, egyházi ünnepeken, valamint más közösségi alkalmakon is szolgál.

Bocskor Zita

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