Egységben és egyetértésben

Ebben a lassan 4 éve tartó háborús helyzetben van-e szebb és jobb az egységnél? Van-e csodálatosabb annál, mint amikor a Mennyei Atyánk láthatja, hogy teremtményei egyetértésben, testvérként tudnak élni egymás mellett. Nagy öröm és valódi ünnep volt számunkra az idei év ökumenikus imahetének kezdete – január 20. –, amikor Beregszász történelmi egyházainak lelkészei és hívei a római katolikus templomban gyűltek össze, hogy idén is együtt imádkozzanak az egységért. Szívünk túlcsordult, amikor a 133. zsoltár szavait hallhattuk Molnár János atya, beregszászi esperes-plébános szájából:

“Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek! Olyan az, mint a drága olaj a fejen, amely lecsordul a szakállra, lecsordul Áron szakállára, palástja szegélyére. Olyan ez, mint a harmat a Hermonon, mint a Sionra lehulló harmatcsepp, mert az Úr ott áldást ad: életet mindörökre.”

Az imaalkalmon három görögkatolikus, két református és egy római katolikus lelkész volt jelen: Marosi István, Virág Szabolcs, Szabó Viktor, Taracközi Ferenc, Margitics János és Molnár János.

Szentbeszédet mondott Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyház vezető lelkésze.

Fontos üzenete volt az, hogy bármelyik felekezet tagjai is vagyunk, merjük kimondani: az életet Jézus Krisztusnak adjuk, neki élünk.

A beszéd végén összegezve elmondta: hiszi, hogy ennek a városnak is lesz békéje. Nem arról van szó, hogy lesz-e háború vagy sem, hogy lesz-e gazdasági fellendülés, hogy lesz-e biztonság vagy sem. Hanem az a fontos, hogy legyenek itt Beregszászban olyan emberek, akik minden külső körülmény ellenére Krisztust választják. A vele való közösség pedig az egymással való közösséget eredményezi.

Az ökumenikus imaalkalmat a Szent Kereszt kórus tette szebbé énekével.

Az áhítat végén az egybegyűltek közösen imádkozták el az Úr imáját, a Miatyánkot.

Végül minden jelenlévő lelkész áldását adta a hívekre. A kijáratnál pedig mindenkit személyesen kézfogással köszöntöttek.

Az ökumenikus imahét január 21-én a görögkatolikus, majd január 22-én a református templomban folytatódik.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma