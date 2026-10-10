Öröm a próbák idején

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és kifogástalanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” Jakab 1:2-4

Öröm. Sokféle módon találkozhatunk vele. Egy gyönyörű naplementében egy hosszú, tengerparton töltött nap végén. Egy frissen szedett eper ízében a nyár kezdetén. Egy hosszú távollét után kapott, szeretetteljes „Isten hozott itthon!” ölelésben. Egy dalban, amely kimondja helyettünk mindazt, amit mi nem tudunk szavakba önteni. Egy finom ételben, amelyet szeretett barátainkkal együtt fogyasztunk el.

Megpróbáltatások. Ezek is sokféle formában érkezhetnek az életünkbe. Egy váratlan veszteségben, amely mély gyászba borítja a szívünket. Egy fájdalmas árulásban, amely megingatja a bizalmunkat. Egy keserű elutasításban, amely magányossá tesz. Egy anyagi nehézségben, amely egyik napról a másikra felforgatja a családunk életét. Vagy egy tékozló gyermekben, akit szeretnénk újra hazatérve látni.

Az öröm és a megpróbáltatás első látásra két egymással teljesen ellentétes dolognak tűnik. Hogyan nevezhetnénk örömnek valamit, ami ennyi fájdalmat okoz?

Jakab apostol újszövetségi levelében egy olyan felismerésre irányítja a figyelmünket, amely túlmutat a körülményeinken – egy mélyebb igazságra, amely a legnehezebb időszakaink közepette is biztos alapot adhat.

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle megpróbáltatásokba kerültök, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és kifogástalanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.”

(Jakab 1,2–4)

Jakab szavai nem azt jelentik, hogy ne lenne helye a gyásznak vagy a fájdalomnak. Éppen ellenkezőleg: arra emlékeztetnek bennünket, hogy a nehézségek között is lehet reménységünk. Amikor megpróbáltatások érnek minket, gyászolunk és fájdalmat érzünk – de nem reménység nélkül.

Isten olyan szemeket ad nekünk, amelyekkel a látható dolgokon túl is megláthatjuk azt, amit Ő munkál. Isten mindig munkában van. Egyetlen fájdalom sem érkezik az életünkbe úgy, hogy Ő ne látná benne a nagyobb célt. Éppen a leggyengébb és legfájdalmasabb pillanatainkban formálhat bennünket erősebbé, és ezek által munkálhat bennünk mélyebb állhatatosságot.

A megpróbáltatások gyakran ürességet hagynak maguk után. Úgy érezzük, mintha valami hiányozna belőlünk, mintha összetörtünk volna, és már nem lennénk egészek. Isten azonban az Ő bölcs gondviselésében képes az ürességünkből teljességet formálni. Ő az, aki „tökletessé és kifogástalanná” tesz bennünket, „minden fogyatkozás nélkül” (Jakab 1,4).

Lehet, hogy nem értjük pontosan, hogyan vagy miért munkálkodik Isten egy adott helyzetben. Nem mindig látjuk a történet minden részletét. De azt tudhatjuk, hogy Ő megtartja az ígéreteit. Azok a megpróbáltatások, amelyek látszólag azért érkeznek, hogy lopjanak, öljenek és pusztítsanak (János 10,10), Isten kezében végül – számunkra sokszor felfoghatatlan módon – a javunkat szolgálhatják (Róma 8,28).

Amikor Isten ígéreteire és az Ő jellemére tekintünk, akkor a különféle megpróbáltatások között is örömre találhatunk. Nem azért, mert könnyűek, és nem azért, mert nem fájnak, hanem azért, akit ismerünk és akiben bízunk.

Szerető Mennyei Atyánk elküldte a Fiát, hogy megszabadítson bennünket a legnagyobb megpróbáltatástól: az Istentől való elszakadástól, amelyet a bűn okozott. Ezért bízhatunk abban, hogy életünk minden körülménye között munkálkodik, és végül biztonságban hazavezet bennünket.

Eljön majd a nap, amikor minden könnyet letöröl a szemünkről, a fájdalom megszűnik, és nem lesz többé halál (Jelenések 21,4). Akkor már nem lesz szükség arra, hogy a megpróbáltatások között is az örömöt keressük, mert a sóhajtozás és a bánat örökre eltűnik, és miénk lesz az örökké tartó öröm.

Ima

Uram, a mai nehézségeim és megpróbáltatásaim között Hozzád kiáltok. Légy a segítségem, a menedékem és a kősziklám! Oltalmazz és őrizz engem, és irgalmadban adj enyhülést. A fájdalom és a küzdelem közepette is örömre tekintek, mert tudom, hogy Te munkálkodsz. Formálj állhatatossá, tégy teljessé, és segíts, hogy egyre inkább hasonlóvá váljak ahhoz, akivé Te formálni szeretnél. Bízom Benned, Uram. Jézus nevében, ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

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