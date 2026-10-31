Lelki feltöltődés Esztergomban

Esztergomban került sor október 26–28-án az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokra, amelyre az egész Kárpát-medencéből érkeztek papok, szerzetesek, egyházközségi munkatársak, hitoktatók, hogy közösen keressék és találják meg a választ az élet és a hit fontos kérdéseire.

Az idei találkozó központi témáját eképpen fogalmazták meg: „Isten tudja, ki vagyok. És én ? – Identitásmentés: kérdések és válaszok”.

A XXI. században már nem csak a család válságát tapasztaljuk, az identitáskrízis szintén egyre gyakoribb:

Ki vagyok én és hogyan szeressem magam?

Mi segíti az egészséges identitás és kötődés kialakulását?

Milyen hatásai vannak a digitális térnek az identitás fejlődésére?

Milyen veszélyekkel néznek szembe a mai fiatalok identitásuk tekintetében?

Hogyan válaszol az Egyház az identitásukat keresőknek?

Mi a család, és hol a nem hagyományos családok (egyszülős, mozaik, elváltak, újraházasodottak, szivárvány családok) helye az Egyházban?

Milyen kihívásokkal néznek szembe a nem hagyományos családok? Milyen választ, segítséget nyújtunk számukra? (családi sebek gyógyulása)

Mi a különbség elfogadás, szeretet és megerősítés között?

Milyen segítséget nyújt az egyház azoknak, akik összezavarodtak identitásukban?

A lelkipásztori-teológiai napokon ezek a kérdések merültek fel. A rendezvény célja, hogy a résztvevők tisztánlátást, kézzelfogható eszközöket, használható válaszokat kapjanak, hogy a rájuk bízott testvéreket kísérni tudják útjaikon.

A rendkívül színes program Dr. Fábry Kornél, az OLI igazgatójának köszöntőjével kezdődött, és a három nap folyamán olyan neves előadók következtek, mint dr. Székely János püspök, dr. Pécsi Rita főiskolai tanár, neveléskutató, dr. Papp Miklós görögkatolikus pap, morálteológus, Eberlein Éva keresztény lelkigondozó, dr. Tobisch Borbála főorvos, dr. Járay Márton református lelkész, mentálhigiénés szakember.

Az előadások mellett a közös imádságok sem maradtak el. A jelenlévők részt vehettek szentségimádáson, közös rózsafűzér imádságon, szentmisén, közbenjáró-imádságon.

Kárpátaljáról kilencen vettek részt a találkozón.

Kornicki Nikoletta, beregszászi hitoktató elmondta, hogy testvérével együtt most először vett részt a lelki programon, és három nap alatt nagyon sokat tanultak, sok élménnyel gazdagodtak.

Hozzátette: az előadások alatt a résztvevőkben megerősödött a tudat, hogy mindannyian Isten ajándékai, és mindig azok maradnak, akiknek a Teremtő látja őket. Fontos üzenete volt a találkozónak, hogy mindenki jövője Krisztus, és minden helyzetben megtalálható az út az Isten felé.

A konferencia alatt megismerhették korunk identitást érintő égető problémáit, valamint arra is választ kaptak, hogy mit tehetnek, ha ilyen válsággal, sebekkel találkoznak.

És ami a legfontosabb: a három nap alatt mindannyian megtapasztalhatták Isten gondoskodó szeretetét, melyet mindenki felé szüntelenül áraszt.

A programok mellett lehetőségük nyílt beszélgetésre, ismerkedésre és természetesen egy kis városnézésre is. Esztergom rendkivül gazdag történelmi, egyházi és kulturális műemlékekben, látnivalókban.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →