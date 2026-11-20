Az energetikai infrastruktúrát ért orosz támadások következtében az ukrán atomerőműveknek is vissza kellett fogniuk az áramtermelést. A szakértő szerint a hálózatok és az alállomások megrongálódása miatt nem tudják a megtermelt villamos energiát teljes mennyiségben továbbítani.

November 20-án éjszaka és reggel az orosz hadsereg Ukrajna fontos energetikai létesítményeit, köztük erőműveket, valamint az áramátviteli és -elosztó rendszer alállomásait támadta. A csapások következtében átmenetileg Kijevben és további tíz megyében maradtak áram nélkül a fogyasztók.

Az érintett régiók között van Vinnicja, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Zaporizzsja, Kirovohrad, Odessza, Harkiv, Herszon, Cserkaszi és Csernyihiv megye.

Az energiarendszer stabilizálása érdekében rendkívüli áramszüneteket vezettek be Kijevben, valamint Lemberg, Kárpátalja, Dnyipropetrovszk, Poltava, Harkiv és Ivano-Frankivszk megyében.

A támadások után Ukrajna atomerőművei is kénytelenek voltak csökkenteni a termelési teljesítményüket.

Hennagyij Rjabcev energetikai szakértő a Szuszpilne Novini hírportálnak elmondta: a Hmelnickiji Atomerőmű teljesítménycsökkentésének két fő oka van. Egyrészt a megrongálódott hálózatok nem teszik lehetővé a villamos energia megfelelő mennyiségű továbbítását és elosztását. Másrészt az orosz erők olyan alállomásokat támadtak, amelyek a jelenleg javítás alatt álló reaktorblokkok által termelt energia hálózatba juttatását biztosították.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a teljesítmény csökkentése nem jelenti az atomreaktor leállítását. Egy atomerőművi blokk névleges teljesítménye 1 gigawatt (GW), azonban az Ukrenerho diszpécserszolgálatának utasítására korlátozhatják a hálózatba továbbított energia mennyiségét. Így például 1 GW helyett mindössze 500 megawattot (MW) táplálhatnak a rendszerbe, miközben a reaktor változatlan üzemmódban működik.

Rjabcev szerint jelenleg az áramtermelés meghaladja a fogyasztást, ám az orosz dróntámadások okozta károk miatt Ukrajna jelentős területén nem tudják teljes mennyiségben továbbítani és elosztani a megtermelt villamos energiát.

Az ukrán energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint a javítócsapatok már megkezdték a megrongálódott létesítmények helyreállítását ott, ahol a biztonsági helyzet ezt lehetővé teszi. Az orosz támadások folytatódása és a légiriadók ugyanakkor lassítják a munkálatokat.

Az atomerőművek fokozatosan térhetnek vissza a megszokott üzemeléshez, ahogy helyreállítják a megrongálódott hálózatokat.

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