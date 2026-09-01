„Rám talált”: Vakációs Bibliahét Izsnyétén

Az Izsnyétei Református Gyülekezet és a KMKSZ Izsnyétei Alapszervezetének szervezésében 2026. augusztus 13–17. között került sor a KOEN Vakációs Bibliahétre. Az idei alkalom a „Rám talált” címet viselte, és mintegy 60 gyermeknek kínált tartalmas, élményekben gazdag közösségi programot. A hét központi üzenete az volt, hogy Jézus minden élethelyzetben megkeresi és megszólítja az embert: rátalál arra is, aki rossz úton jár, fél, kirekesztettnek érzi magát, beteg vagy változásra szorul.

A bibliai történeteket a gyermekek életkorához igazodó, interaktív formában dolgoztuk fel. A jelenetek, bábok, szemléltetőeszközök, közös beszélgetések és játékos feladatok segítették, hogy a résztvevők ne csupán hallgatói, hanem átélői is legyenek az eseményeknek. A közös éneklés, az aranymondások tanulása, a kézműves foglalkozások és az ügyességi játékok minden nap hozzájárultak a tanultak elmélyítéséhez és a közösség formálódásához.

A hét első napján a viharba került tanítványok és a vízen járó Péter története került középpontba.

Az előadás során a gyermekek maguk is részeseivé válhattak annak a pillanatnak, amikor a megrémült tanítványok felismerték Jézust, Péter pedig elindult felé a vízen. Amikor azonban a hullámokra figyelt, süllyedni kezdett, Jézus azonnal kinyújtotta érte a kezét. A közös beszélgetésben a gyermekek saját félelmeikről is szólhattak, és megtapasztalhatták: Jézus a viharban is ránk talál, közel jön hozzánk és bizalomra hív.

A második nap története Léviről, más néven Mátéról szólt, akit vámszedőként az emberek megvetettek és kirekesztettek.

Jézus mégis észrevette őt, odalépett hozzá, és így szólt: „Kövess engem!” Lévi örömmel hagyta ott addigi életét, és vendégségbe hívta Jézust. A történet feldolgozása egy képzeletbeli utazás és az érzelmeket, tekinteteket megfigyelő játék segítségével történt. A gyermekek megérthették, hogy Jézus nem a hibáink alapján közeledik hozzánk, hanem szeretettel keres meg, megszólít, és lehetőséget ad az újrakezdésre.

A harmadik napon a tizennyolc éve beteg, meggörnyedt asszony története elevenedett meg.

A foglalkozás bevezető részében a gyermekek az időskorról és a betegségről beszélgettek, majd szereplők közreműködésével láthatták, hogyan vette észre Jézus a háttérben meghúzódó asszonyt. Megszólította, megszabadította betegségéből, ő pedig felegyenesedve, örömmel dicsőítette Istent. A történet arra tanította a résztvevőket, hogy Jézus észreveszi a szenvedőt, lehajol hozzá, felemeli és reménységet ad. Betegségben, gyengeségben és magányban is ránk talál.

A negyedik napon Zákeus történetével foglalkoztunk.

A gazdag, de magányos vámszedő szerette volna látni Jézust, ezért alacsony termete miatt felmászott egy fügefára. Bár elrejtőzött a lombok között, Jézus név szerint szólította meg, és betért az otthonába. A történetet egy megszemélyesített aranypénz szemszögéből hallhatták a gyermekek, amely különösen közel hozta hozzájuk Zákeus korábbi kapzsiságát és későbbi változását. A Jézussal való találkozás után Zákeus kész volt jóvátenni a csalásait és megosztani vagyonát másokkal. A nap üzenete szerint Isten szeretete valódi változást indíthat el bennünk, és segít abban, hogy jobbá, irgalmasabbá és önzetlenebbé váljunk.

A bibliahét utolsó napján Saul damaszkuszi úton történt találkozását ismerték meg a gyermekek.

Saul haraggal a szívében indult útnak, hogy üldözze Jézus követőit, ám mennyei fény ragyogta körül, és maga Jézus szólította meg. A találkozás gyökeresen megváltoztatta az életét: a korábbi üldözőből Krisztus követője és hirdetője lett. A nap üzenete az volt, hogy Jézus a legkeményebb szívű emberre is rátalál, megbocsát neki, és egészen új útra vezetheti.

Az öt történet különböző élethelyzeteken keresztül ugyanazt az örömhírt erősítette meg: Jézus megkeresi az embert, személyesen szólítja meg, és szeretetével új irányt ad az életének. A gyermekek a hét során azt is megtapasztalhatták, hogy a gyülekezet olyan közösség, ahol örömmel fogadják őket, figyelnek rájuk, és együtt tanulhatnak Isten szeretetéről. A záróalkalomra, amelyre immár sokéves szokás szerint a vasárnapi istentisztelet keretében került sor, a gyermekek rövid műsorral készültek: énekekkel és aranymondásokkal tettek tanúbizonyságot a hét során tanultakról.

Hálás szívvel tekintünk vissza a tartalmas és közösségformáló napokra. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, valamint a KMKSZ Izsnyétei Alapszervezetének, amiért idén is támogatták gyülekezetünk gyermekhetének programját. Köszönjük mindazoknak, akik imádságaikkal, idejükkel, szolgálatukkal, munkájukkal vagy adományaikkal hozzájárultak a Vakációs Bibliahét megvalósulásához. Külön öröm számunkra, hogy a nehéz körülmények ellenére idén is sok gyermek kapcsolódhatott be a programba, és vihette magával a hét bátorító üzenetét: Jézus ma is keres, megszólít és ránk talál.

Máté Réka

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