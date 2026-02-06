Kárpátaljai katolikusok hétvégéje Budapesten

Lelkigyakorlatot szervez az egyház a Kárpátaljáról kiköltözött római katolikus hívek számára Budapesten. A február 20–22. között tartott hétvégi találkozó mottója: „Mert forrás vizére vágyunk…”

A szervezők felhívásukban úgy fogalmaznak:

„Már négy éve tart a háború, ami sok kárpátaljait elüldözött otthonról. Mások már korábban elmentek. És néha olyan nehéz! Mintha a gyökerek, amik kiszakadtak, nem találnának vizet.”

Mint írják, nem elég a puszta túlélésre összpontosítani – fontos, hogy az otthontól távol töltött hónapok, évek élettel teltek legyenek. Ebben segíthet az egymással és az Úrral való találkozás.

Az alkalomnak a Jablonka út 65. alatti lelkigyakorlatos ház ad otthont Budapesten. A programot Majnek Antal nyugalmazott munkácsi megyéspüspök és Popovicsné Palojtay Márta vezeti.

További információért és jelentkezés szándékával Szász Bencéhez fordulhatnak az érdeklődők a +36 70 585 2083-as telefonszámon, valamint e-mailben (karpataljai.katolikusok@gmail.com).

Kárpátalja.ma