Szent László király tisztelete Nagybakoson

Nagy tisztelettel és szeretettel emlékeztek meg a nagybakosi római katolikus hívek Szent László királyról június 27-én, hiszen templomuk védőszentjét, búcsúnapját ünnepelhették ezen a napon.

A különféle virágokkal díszített templom tárt ajtókkal várta a híveket, akik szép számmal jelentek meg ezen a szombat délelőttön. A szentmisére a környékről is érkeztek zarándokok, többek között Beregszászból és Nagybégányból.

A szertartáson Jaczkó József kaszonyi plébános volt jelen házigazdaként, valamint két meghívott vendége: Molnár János beregszászi esperes-plébános, a szentmise főcelebránsa és Bacsó Róbert, az ünnep szónoka.

A szentmise elején József atya és János atya is köszöntötte a híveket.

Bacsó Róbert szépen összeszedett gondolatokat fogalmazott meg Szent László életéről, uralkodásáról és Istennel való kapcsolatáról. A szentbeszéd központi gondolatát így fogalmazta meg:

„A valódi keresztény nagyság ugyanis nem abban mutatkozik meg, hogy valaki milyen hatalmas, hanem abban, hogy mit kezd az erejével. Saját dicsőséget szerez vagy másokat védelmez.”

Majd párhuzamot vont a mai háborús időszak és Szent László nem kevésbé békétlen időszaka között. Szentéletű királyunk minden nehézség és viszontagságos évek ellenére igyekezett országot építeni és jövőt teremteni. Hiszen nem külső erőben bizakodott, hanem volt egy belső alapja: az Istenbe vetett bizalom.

Végül összegezte, hogy Szent László király követése akkor valósul meg az életünkben, ha észrevesszük a Kárpátalján, a közelünkben élő, segítségre szoruló embertársainkat, és segítő jobbot nyújtunk nekik.

Az építő gondolatokat szívükbe zárva a hívek buzgón vettek részt a szentmise második részén, a felajánláson és a szentáldozásban. A szertartás után a helyi hívek finom bakosi töltött káposztával és süteménnyel kínálták meg a vendégeket.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

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