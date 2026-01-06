Rendkívüli biztonsági készültség lépett életbe a szentév lezárására

Rendkívüli biztonsági terv lépett életbe a Vatikán környékén és Róma több pontján a jubileumi szentév lezárására, amelyen XIV. Leó pápa behajtja a Szent Péter-bazilika szentkapuja szárnyait kedden. A kaput a következő napokban befalazzák.

A Szent Péter térre vezető utcák egy részét már hétfőn este lezárták a forgalom elől, és a parkoló autókat eltávolították.

Kedd reggel hat órától a Vatikán egész környéke csak a gyalogosok előtt nyitott, akiket több ellenőrzési ponton átvizsgálnak.

Ez a jubileumi szentév utolsó eseménye, és egyben az utolsó biztonsági próbatétele is – nyilatkozta Lamberto Giannini római prefektus.

Giannini elmondta, hogy csak a Szent Péter teret övező oszlopcsarnokban száz rendőr teljesít szolgálatot kedden az ott sorakozó fémdetektoros kapuknál. A Vatikán környékét többek között drónokkal ellenőrzik, és a pápai államot övező római utcákon a fegyveres erők katonáinál drónelhárító fegyver is lesz.

Az esős idő ellenére hívők tömegét várják a jubileumi szentév lezárási szertartására, amelyet XIV. Leó pápa délelőtt fél tíztől vezet. Az ünnepélyes ceremónián az egyházi, politikai, kulturális élet magas rangú képviselői is részt vesznek, köztük Sergio Mattarella államfő.

Ferenc pápa 2024 karácsonyán nyitotta meg a rendes szentévet, amelyet az egyház minden huszonötödik évben tart meg. A szentév a Szent Péter-bazilika szent kapujának bezárásával ér véget.

A szertartás menetét utoljára 1975-ben szabályozták, majd a 2000-es szentévben II. János Pál pápa tovább egyszerűsítette. Utóbbi szerint a pápa a szentév lezárásakor a kezével behajtja a bazilika szent kapujának bronz szárnyait. A szent kaput korábban azonnal be is falazták: erre a következő tíz napban kerül majd sor. A falban fémhengert helyeznek el, amely a szentév lezárására vonatkozó dokumentumot, a szentévben kiadott pápai érméket, valamint a bezárt szent kapu kulcsait tartalmazza. Utoljára a Szent Péter-bazilika szent kapujának szárnyait Ferenc pápa hajtotta be a 2016-os rendkívüli szentév végén.

A Vatikántól közölt előzetes információk szerint a szentév mostani lezárása a bazilika előcsarnokában, a szent kapu előtt kezdődik. Felcsendül a szentév himnusza, majd XIV. Leó pápa a szentkapu küszöbén letérdelve imádkozik. Végül becsukja a kaput, és a bazilikába megy, ahol bemutatja a Vízkereszt napján hagyományos ünnepi misét.

A Szent Péter-bazilika szentkapuja 1950-ben készült, és bronz domborműi az újszövetség jeleneteit ábrázolják. A kaput kizárólag a szentévek alatt tartják nyitva. A következő szentév dátumát a pápa hirdeti meg.

A biztonsági készültség Róma más részeire is vonatkozik, mivel január 6. piros betűs ünnepnek számít, amelyen az összes olasz város utcái megtelnek emberekkel a vízkereszti eseményekre.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Róma, 2025. december 25. Rolandas Makrickas litván bíboros, a római Santa Maria Maggiore bazilika főpapja (k) a néhai Ferenc pápa által tavaly december 24-én megnyitott jubileumi szentév lezárása első lépéseként bezárja a bazilika „szent kapuját” 2025. december 25-én. MTI/EPA/AFP pool/Andreas Solaro)