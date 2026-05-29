Szeretetből szolgálni

A „Szeretet szolgálata összeköt minket” mottóval szerveztek Karitász Napot Beregszászban május 28-án, csütörtökön a szervezet Kárpátalján működő kirendeltségeinek munkatársai számára. Érkeztek résztvevők Munkácsról, Gyertyánligetről, Tiszaújlakról, Beregszászból és környékéről.

A Karitász Nap lelkiatyja Majnek Antal munkácsi nyugalmazott püspök volt, aki reggel szentmise bemutatásával kezdte el a közös programot. Vele koncelebrált Molnár János beregszászi-esperes plébános, püspöki helynök. Úgy alakult, hogy János atya épp ezen a napon ünnepelte születésnapját, ezért a püspök atya már a szertartás elején a hívekkel együtt felköszöntötte paptestvérét és Isten áldását kérte életére, hivatására.

A jelenlévők már a szentbeszéd által is kaptak egy kis ízelítőt a nap témájából. Antal atya a Rerum novarum enciklikáját hozta el a lelkinapra, melyet XIII. Leó pápa írt meg 1891-ben. Az enciklika így több mint 100 év után is az Egyház lényeges szociális tanítását tartalmazza. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szegényekkel való együttérzésen túl le kell hozzájuk ereszkedni és minden gőg nélkül segíteni, enyhíteni szenvedéseiken. XIII. Leó különösképpen a püspökökhöz intézi szavát és hangsúlyozza, hogy legyenek olyanok, mint az apostolok, hiszen az ő utódjaik, tehát az ő nyomdokaikon kell járniuk.







Antal atya az idő fontosságát is a karitász munkatársai elé helyezte. Kérte, hogy vizsgálják meg az életükben mennyi időt szentelnek az Istennek egy-egy napjuk során.

A szentmise után a Püspök atya két előadást is tartott, mely gyakorlatilag a prédikáció gondolatainak folytatása volt. Tovább elemezve az enciklikát elmondta, hogy XIII. Leó olyan radikális gondolatokat fogalmazott meg, amelyeket néhány nyelvre nem is mertek lefordítani. Például kijelentette, hogy az oltárokat csak azután díszítsék ki, ha már jóllakatták az éhezőket. A pápa védelmére siet a kapitalista világ kiszolgáltatott és nyomorúságban élő munkásainak és bennük is Krisztust látja.

A jelenlegi pápa, XIV. Leó nemrégiben, május 25-én adta ki első enciklikáját Magnifica Humanitas címmel, mert témájában hasonló az elődje írásához, viszont személyessé akarja tenni az ember és Isten kapcsolatát, hiszen a benne lévő megszólítások egyes szám második személyben olvashatóak. Továbbá foglalkozik a mesterséges intelligencia korának kihívásaival.

Antal atya végül összegezte, hogy a Karitász munkatársainak fő feladata az igazságtalanság következményeinek enyhítése, valamint az igazságtalanság megelőzése. Mindeközben pedig mind az Istennel, mind az emberekkel való kapcsolatuk legyen személyes.

Az alkalom végén a résztvevők Antal atya vezetésével hálát adtak azért a fontos és nagy feladatért, hivatásért, amelyet az Úr bízott rájuk.

A lelkinap finom ebéddel zárult, mely során a munkatársak, önkéntesek, karitászvezetők megoszthatták a tapasztalataikat, beszélgethettek és örültek a találkozásnak, az együtt töltött időnek.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

