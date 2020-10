Szeretethíd kerítéseken át

Szabadtéri akciókkal és további kreatív online megoldásokkal tartják meg október 9. és 11. között a tavasszal elhalasztott Szeretethidat. A Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokról Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója nyilatkozott.

A koronavírus-járvány milyen helyzetet teremt a tavaszról októberre halasztott Szeretethídon?

A megszervezett akcióknál például biztosan elmarad az idősotthonok látogatása. Ez évben elsősorban a kültéri feladatokra koncentrálunk: lehet például szemetet szedni, fákat ültetni, játszóteret felújítani, templomkerteket rendbe tenni, időseknek bevásárolni.

Kevesebb résztvevőre számítanak?

Általában tizenöt-húszezer ember vett részt a Szeretethídon az egész Kárpát-medencéből. Most csak ötezer pólót rendeltünk, számolva azzal, hogy kevesebben jelentkeznek, mint máskor.

Gondoltak azokra, akik most félnek csatlakozni a szervezett akcióhoz? Ők hogyan segíthetnek?

Kísérleti jelleggel online tevékenységeket is meghirdetünk, ezeket még szervezzük. Gondoltunk például digitalizálásra, felolvasásra hangoskönyvhöz és mentorálásra. Ezekre nemsokára a honlapon keresztül lehet jelentkezni, és a [email protected] címen várjuk az ötleteket is, hogy milyen online feladatokat lehetne még meghirdetni.

Lesz két központi rendezvényük is. Ezek miben lesznek mások, mint a megszokott programok?

Őrbottyánban a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon mellett, a kerítésen kívülről adunk műsort az ott lakó, fogyatékkal élő testvéreknek. Hasonlóképp Debrecenben, a Pallagi úti idősek otthonánál a kerítésen kívül szervezünk utcakoncertet a lakóknak.

Így tényleg híd épül majd azok közé, akik a járvány miatt elzártan élnek az intézményekben.

A Szeretethíd a kezdetektől ezt teszi: egészségesek és fogyatékkal élők, szegények és gazdagok, keresztyének és nem keresztyének között épül. És most kerítéseken át is hidakat építünk. Arra biztatok mindenkit, hogy akinek lehetősége van rá, idén is vegyen részt ezen a rendhagyó programon, segítsünk együtt!

Az akciók megvalósításánál szükséges védőfelszerelést használnia az önkénteseknek?

Az aktuális járványügyi szabályok és ajánlások betartását várjuk el a résztvevőktől, például mindenképpen szükségesnek tartjuk, hogy a szabadtéri munkáknál mindenki betartsa a kétméteres távolságot. Ha időközben szigorítanak a szabályokon, mi is aszerint járunk majd el.

Ez évben pénzadományt is kaphatnak az induló közösségek. Hogyan?

A Több mint 500 elnevezésű programunkkal kapcsoljuk össze az idei Szeretethidat. Ezt az akciót a reformáció ötszázadik éve után indítottuk, hogy ne csak a kerek évfordulókon emlékezzünk az egyház megújítására. A részt vevő csoportok által vállalt legkülönlegesebb feladatot szeretnénk majd jutalmazni, de a döntést a Facebook-oldalunk közönségére bízzuk. Az önkénteseket arra kérjük, hogy készítsenek fotót néhány mondatos leírással a projektjükről, majd küldjék el a [email protected] címre. A győztes csapat pénzbeli támogatást kap, amelyet akár a gyülekezet infrastrukturális fejlesztésére, akár programok szervezésére is költhetnek. A Több mint 500 program a 1358-as adományvonalunk hívásával vagy az adomany.jobbadni.hu portálon keresztül támogatható.

Forrás: reformatus.hu