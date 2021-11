Vasárnapi üzenet

„Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jócselekedetre alkalmas.” (2 Tim. 2, 20–21)

Kedves Testvérem! Egyre közeleg az advent, az áldott, örömteli várakozás időszaka. Az igekalauzunk szerint már a napokban olvasott igeszakasz elcsendesedésre, számadásra hív.

Felpörgött, rohanó világunkban sokszor annyifelé figyelünk, hogy talán épp az egyik legfontosabb kérdést nem szoktuk feltenni magunknak: hasznos vagyok-e az én Istenem számára?

A fenti ige szerint az életünk olyan, mint egy edény, melyet azért formált a Mester, hogy használható eszköz legyen a Gazdájának. És bár sokféle formájú, kinézetű és űrtartalmú van, de mindegyiknek alapvető feltétele a használhatóság szempontjából, hogy tiszta legyen. Persze kívülről is, de belülről mindenképpen! Hogy megtölthesse azt Isten mások felé irányuló jó cselekedetekkel. S miközben napi szinten kitakarítjuk a használatban lévő edényeinket, van-e ilyen gondunk a belsőnkre, a lelkünkre is? Életünk külsejének tisztán tartásával igencsak szoktunk foglalkozni. Megfelel-e az aktu­á­lis trendnek a külsőm, a kocsim? Nézzünk komolyan a lelkünkbe!

Nagy kegyelem, hogy Jézus azért jött, hogy a golgotai kereszten szerzett áldozatával adjon bűneinkből megtisztulást. Ő ismer és annyira szeret minket, hogy nem hagy ilyen állapotban. Más „eszközünk” nincs is életünk edényének megtisztítására, csak az értünk kioltott drága jézusi vér! A mi felelősségünk ezt komolyan venni és imádságban Őelőtte leborulva ezt kérni: Uram, Jézus, itt vagyok, használhatatlan, szennyes edényként. Bűnbánattal vallom meg, hogy annyi idő telt el az életemből, amikor csak takargattam bűneimet, és emiatt hiábavaló, haszontalan volt az életem számodra. Köszönöm, hogy értem is megszülettél, értem is jöttél, hogy engem is megtisztíts, vétkeimből megszabadíts! Kérlek, fogadd el bűnvallásomat, és részeltess a Te bűnbocsátó kegyelmedben! Ámen.

Hittel vallom, hogy az ilyen megüresített edény nem lesz üres többé. Megtölti Isten örömmel, szeretettel és a hasznosság érzésével minden körülmény között. Ezt kívánom mindannyiunknak a várakozás időszakára is!

Körözsi Sándor

református lelkipásztor

Forrás: karpataljalap.net