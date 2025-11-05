Rendeletben tisztázta a Vatikán Szűz Mária szerepét a megváltásban

XIV. Leó pápa is jóváhagyta a Vatikán legfőbb hittani hivatalának rendeletét, mely felszólítja a világ katolikus híveit, hogy ne nevezzék Máriát társmegváltónak. Az új irányelv szerint egyedül Jézus váltotta meg a világot, és ezzel egy évtizedeken át tartó egyházi vita zárult le – írja a hirado.hu.

A Vatikán keddi közlése szerint Jézus hallhatott bölcs szavakat édesanyjától, Máriától, de nem segített neki a világ kárhozattól való megmentésében.

„Nem helyénvaló a coredemptrix (társmegváltó) kifejezés használata. Ez a megnevezés könnyen félreértést és egyensúlyhiányt okozhat a keresztény hit igazságainak összhangjában”

– áll a dokumentumban.

A katolikus tanítás szerint Jézus a kereszthalálával váltotta meg az emberiséget. Az egyházi tudósok azonban évszázadok óta vitatják, hogy Mária – akit a katolikusok és sok más keresztény Isten anyjának nevez – segített-e Jézusnak a világ megváltásában.

A néhai Ferenc pápa határozottan ellenezte, hogy Máriának a Társmegváltó címet adományozzák. 2019-ben úgy fogalmazott: „Soha nem akart semmit elvenni a fiától.” Ferenc pápa elődje, XVI. Benedek szintén ellenezte a titulust. II. János Pál pápa korábban ugyan támogatta az ötletet, ám az 1990-es évek közepétől már nem használta nyilvánosan, miután a hittani hivatal szkepticizmusát fejezte ki a cím kapcsán.

A Vatikán új útmutatása ugyanakkor kiemeli Mária közvetítő szerepét Isten és az emberiség között. A dokumentum szerint azzal, hogy életet adott Jézusnak, megnyitotta a megváltás kapuit, amelyre az egész emberiség várt.

A Biblia tanúsága szerint amikor az angyal közölte Máriával, hogy gyermeket fog szülni, így válaszolt: „Legyen nekem a te igéd szerint.”

