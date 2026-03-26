Először áll női vallási vezető az anglikán egyház élén Sarah Mullally, London korábbi anglikán püspöke személyében, akit szerdán Canterbury székesegyházban hagyományos szertartással avattak Canterbury érsekévé és így a világszerte 77 millió hívőt számláló anglikán unió vallási főméltóságává.

Az anglikán világunió kelet-angliai főtemplomában lezajlott szerda délutáni beiktatási ceremónia a 64 éves Sarah Mullally tavaly októberben bejelentett megválasztásának formális és végleges megerősítése volt.

A ceremónián kétezer meghívott vendég volt jelen, köztük III. Károly király képviseletében Vilmos brit trónörökös és felesége, Katalin walesi hercegnő.

Sarah Mullally Canterbury 106. érseke, de az első nő, aki az 597 óta létező egyházi tisztséget betölti.

Canterbury első érseke Szent Ágoston itáliai szerzetes volt, akit az egyháztörténeti feljegyzések szerint I. Gergely pápa küldött Angliába a VI. század végén a római keresztény hit meghonosításának feladatával.

Csaknem ezer évvel később, a XVI. században VIII. Henrik király – miután kudarccal végződtek arra irányuló diplomáciai erőfeszítései, hogy a pápa semmisnek mondja ki házasságát Aragóniai Katalinnal – szakított Rómával, és külön törvények alapján saját magát tette meg az új anglikán államegyház, az Anglicana Ecclesia világi vezetőjévé.

Az anglikán egyház azóta is államegyháznak számít Angliában, és a felekezet legfőbb világi vezetője főkormányzói minőségben a mindenkori brit uralkodó, jelenleg III. Károly király.

Sarah Mullally korábban a brit állami egészségügyi szolgálatnál (NHS) dolgozott ápolónőként, és 2006-ban lépett egyházi szolgálatba.

Canterbury új érseke 2018 óta London anglikán püspöke volt, szintén első női vallási vezetőként betöltve ezt az egyházi tisztséget.

Az anglikán egyház először 1994-ben engedélyezte, hogy nők is lelkészi szolgálatot vállalhassanak, és 2014 óta lehetséges nők püspöki rangra emelése.

Ebben a kérdésben azonban az anglikán világunió konzervatív alapállású külföldi tagegyházai körében jelenleg sincs konszenzus, és e tagegyházak közül több is jelezte azt a szándékát, hogy kilép a világunióból, ha az egyház élére női vezető kerül.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Canterbury, 2026. március 25. Sarah Mullally canterburyi érsek áldást oszt a trónra lépését követően a délkelet-angliai Canterbury székesegyház előtt 2026. március 25-én. A 64 éves vallási vezető, Canterbury új, 106. érseke az anglikán egyház és a világszerte 77 millió hívőt számláló anglikán unió első női vezetője. MTI/EPA/Neil Hall)