Világraszóló imádság a békéért

Rendkívüli vallási eseménybe kapcsolódhatnak be a nézők a Duna közvetítésében. Április 11-én, szombaton 18 órától a csatorna a vatikáni Szent Péter-bazilika falai közül jelentkezik a Rózsafüzér-imádság a béke ajándékáért címmel, XIV. Leó pápa vezetésével.

A szentatya személyes meghívással fordult a világ valamennyi hívőjéhez, hogy csatlakozzanak a közös imához, amelynek középpontjában a béke iránti vágy és az emberiség közös felelőssége áll. Az imavirrasztás mindenki számára nyitott, a magyar közönség a Duna közvetítésén keresztül részese lehet az egyetemes összefogásnak.

Az esemény szorosan illeszkedik a közelmúlt pápáinak békekezdeményezéseihez. Ferenc pápa péteri szolgálatának évei alatt szinte naponta emelte fel szavát a konfliktusok megszüntetéséért, fáradhatatlanul kérve a világ vezetőit a párbeszédre és a kiengesztelődésre. Az ő örökségét folytatja most XIV. Leó pápa, amikor ismét közös imára hívja a híveket a világ békéjéért.

A mostani alkalom különleges időpontban valósul meg: húsvét utáni első szombaton, az Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján. Ez az ünnep Szent II. János Pál pápa nevéhez fűződik, aki egész pápasága alatt következetesen a béke szószólója volt, és akinek életútja szimbolikusan is összekapcsolódik e nappal.

Forrás: hirado.hu