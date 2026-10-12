Csomót találtak a XIV. Leó pápa tüdejében

Korai stádiumú csomót fedeztek fel XIV. Leó tüdejében, a pápát a következő napokban meg fogják operálni – jelentette be maga az egyházfő vasárnap. XIV. Leó pápa a déli Úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról.

„A közelmúltban egy orvosi vizsgálaton az orvosok csomót találtak a tüdőmben. Nagyon korán sikerült felfedezni” – tudatta a pápa. „Az orvosok szerint tanácsos lenne beavatkozni, és a tanácsukat követve alávetem magam a műtétnek. Az operáció a következő napokban esedékes” – tette hozzá XIV. Leó.

A 71 éves, 2025-ben megválasztott, amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik.

Az egyházfő a tervek szerint november 6. és 17. között Dél-Amerikába utazik.

A pápa az apostoli paloták ablakából jelentette be, hogy megműtik, és a Szent Péter téren szavait hallgató perui zarándokokhoz szólva hangsúlyozta: imádságuknak köszönhetően el fog tudni utazni Peruba.

A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a jövő hét elején műtik meg, és előreláthatólag egy hétig fog lábadozni.

Az egyházfő elődeihez hasonlóan a Vatikánvároshoz közeli Gemelli-klinikán operáltatja meg magát.

Forrás: MTI

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