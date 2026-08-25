Állami kitüntetést kapott a Kárpátaljai Református Egyház püspöke

Magas ukrán állami kitüntetésben részesült Zán-Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, akit a „Szolgálatért” érdemrend III. fokozatával tüntettek ki.

A méltatás szerint az elismerés a püspök több évtizedes szolgálatát, egyházi munkáját, állami ügyek iránti elkötelezettségét, valamint az ukrán államiság erősítéséhez, az emberek támogatásához és a Kárpátaljai Református Egyház fejlődéséhez való hozzájárulását ismeri el.

A kitüntetésről szóló köszöntésben kiemelték, hogy az egyház szolgálata különösen fontos Ukrajna jelenlegi, rendkívül nehéz időszakában, amikor a békéért, az emberekért, az egységért és az ország jövőjéért végzett munka közös felelősség.

„Ez a kitüntetés a teljes Kárpátaljai Református Egyházkerület kitüntetése”

– fogalmazott Zán-Fábián Sándor az elismerés kapcsán.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: korábbi felvétel, református.hu

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