Borostyánszív-elismeréssel tüntették ki dr. Both Miklóst

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere Borostyánszív-elismerésben részesítette dr. Both Miklós zeneszerzőt, néprajzkutatót, a Hagyományok Háza főigazgatóját az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért, megőrzéséért és nemzetközi megismertetéséért.

A kitüntetést Fegyir Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete adta át augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából rendezett budapesti ünnepségen.

Az oklevél indoklása szerint a Borostyánszív-elismerést Ukrajna nemzetközi színtéren történő támogatásához való jelentős hozzájárulásáért ítélték oda Both Miklósnak. Az elismerés alapját több mint egy évtizedes kutatói és kultúraközvetítői munkája, mindenekelőtt a Polyphony Project adja.

A nemzetközi kutatási program az ukrán hagyományos, különösen a többszólamú falusi énekkultúra dokumentálását és digitális megőrzését szolgálja. Az online archívumban több ezer terepfelvétel, dallam, szöveg és háttéranyag vált szabadon hozzáférhetővé. A gyűjtés ukrán szakemberekkel közösen, a helyi közösségek bevonásával folyik. A projekt 2022-ben elnyerte az Európai Parlament Európai Polgár díját is.

Both Miklós zeneszerzőként, előadóművészként és néprajzkutatóként évek óta dolgozik Kelet-Európa hagyományos kultúrájának dokumentálásán és nemzetközi megismertetésén.

Az eseménynek különleges jelentőséget adott, hogy ekkor avatták fel Tarasz Sevcsenko, a neves ukrán költő és képzőművész emlékművét is Budapest VII. kerületében, a Százház utcai parkban.

Kárpátalja.ma/MTI/Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége

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