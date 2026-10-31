15 év börtönre ítéltek egy férfit unokája megerőszakolásáért Kárpátalján

Tizenöt év szabadságvesztésre ítéltek egy 58 éves kárpátaljai férfit, aki többször is szexuálisan bántalmazta 11 éves unokáját – közölte Marina Bezeha, a Kárpátaljai Megyei Ügyészség szóvivője a Szuszpilnével.

A nyomozás adatai szerint a kislány és édesanyja nehéz anyagi helyzetük miatt a gyermek nagyapjának házában éltek. A férfi ezt kihasználva rendszeresen szexuális erőszakot követett el az akkor 11 éves unokája ellen.

A gyanúsítottat 2026 májusában vették őrizetbe, és a nyomozás, valamint a bírósági eljárás teljes ideje alatt előzetes letartóztatásban tartották, óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

A bíróság bűnösnek találta a férfit 14 év alatti gyermek sérelmére elkövetett többszöri nemi erőszakban, valamint a bűncselekmény ismételt kísérletében.

A bíróság 15 év szabadságvesztést szabott ki rá.

Az ügyészség tájékoztatása szerint Dmitro Kirilenko ügyész a bírósági tárgyaláson életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

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