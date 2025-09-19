340 hrivnyás pénzbírságot kapott egy férfi szexuális erőszakért Ungváron

Ungváron egy férfit családon belüli szexuális erőszakért vontak felelősségre, és 340 hrivnyás pénzbírságot szabtak ki rá.

Az eset – amely 2025. augusztus 23-án történt – jelentős társadalmi visszhangot váltott ki, és újra felvetette a kérdést: vajon a jogi rendszer megfelelően reagál-e az ilyen súlyos bűncselekményekre?

A Kárpátaljai Megyei és Városi Bíróság tájékoztatása szerint a férfi fizikai erő alkalmazásával kényszerítette szexuális aktusra feleségét. Az áldozat a történtek után a rendőrséghez fordult, ami lehetővé tette a jogsértés dokumentálását.

A bíróság a férfit a ukrán adminisztratív jogszabály 173-2. cikkének 1. bekezdése alapján találta bűnösnek, amely a családon belüli erőszakot szabályozza.

Az ítélet – mindössze 340 hrivnyás pénzbírság – heves vitát váltott ki a közvéleményben. Sokak szerint ez a büntetés nem áll arányban a tett súlyosságával, és ismét felhívja a figyelmet a családon belüli erőszak problémájára, valamint az áldozatok jogainak védelmére.

A szakértők és civil szervezetek hangsúlyozzák a jogi felelősség szigorításának szükségességét, valamint a társadalmi tudatosság növelését, hogy mindenki tisztában legyen jogaival és a jogi védelem lehetőségeivel.

Kárpátalja.ma