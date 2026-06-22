Fejsérülést szenvedett egy 7 hónapos gyermek Váriban

Sürgősségi ellátásra szorult egy 7 hónapos gyermek a beregszászi járási Váriban, miután fejsérülést szenvedett.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a segélyhívás 21 óra 56 perckor érkezett be. A 602-es számú mentőegység hét percen belül a helyszínre ért. Az egészségügyi dolgozók megvizsgálták a gyermeket, majd a szükséges ellátás biztosítása után a beregszászi kórházba szállították.

A mentőszolgálat kiemelte: gyermekek esetében a gyors beavatkozás és a szakszerű segítségnyújtás különösen fontos a sérülések következményeinek csökkentése érdekében.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →