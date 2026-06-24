A beregszászi gépjárművezetők figyelmébe!

Június 25-én és 26-án útburkolati javítási, kátyúzási munkálatokat végeznek a Bohdan Hmelnyickij és a Munkácsi utcákban. Erről

A munkálatok ideje alatt a gépjárművezetők fokozott figyelmét kérik, valamint arra, hogy az érintett útszakaszokon ne parkoljanak. A munkagépek zavartalan közlekedése és a javítási munkák biztonságos, szakszerű elvégzése érdekében ez kiemelten fontos.

A munkálatokat a Megyei Infrastrukturális Helyreállítási és Fejlesztési Szolgálat végzi.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →