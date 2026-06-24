A beregszászi gépjárművezetők figyelmébe!
Június 25-én és 26-án útburkolati javítási, kátyúzási munkálatokat végeznek a Bohdan Hmelnyickij és a Munkácsi utcákban. Erről Babják Zoltán polgármester számolt be.
A munkálatok ideje alatt a gépjárművezetők fokozott figyelmét kérik, valamint arra, hogy az érintett útszakaszokon ne parkoljanak. A munkagépek zavartalan közlekedése és a javítási munkák biztonságos, szakszerű elvégzése érdekében ez kiemelten fontos.
A munkálatokat a Megyei Infrastrukturális Helyreállítási és Fejlesztési Szolgálat végzi.
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