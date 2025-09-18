A főkonzulátus munkatársai látogatást tettek Valentin Stefanyo cukrászműhelyében

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának munkatársai különleges látogatást tettek Valentin Stefanyo, ismert ungvári cukrászmester üzemében.

A főkonzulátus tájékoztatása szerint a program során a vendégek betekintést nyerhettek a cukrászda mindennapi működésébe, a gyártási folyamatok kulisszatitkaiba, valamint megismerkedhettek a legmodernebb, legkorszerűbb gépekkel, amelyek garantálják a magas minőséget. A résztvevők nemcsak a technológiai háttérről kaptak átfogó képet, hanem közelebbről is találkozhattak a cukrászmesterrel, aki szenvedéllyel beszélt a gasztronómiáról és a minőség iránti elkötelezettségéről.

A főkonzulátus munkatársai emellett megismerkedhettek Stefanyo profi, lelkes kis csapatával is, akik mindennapi munkájukkal hozzájárulnak a kiváló sütemények és desszertek megszületéséhez.

A látogatás végén a vendégek köszönetüket fejezték ki a szívélyes fogadtatásért és vendéglátásért, kiemelve, hogy nagy élmény volt közelebbről is megismerni Kárpátalja egyik legnevesebb cukrászmesterének műhelyét.

Kárpátalja.ma