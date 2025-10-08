A jogászokat méltatják Ukrajnában

A Jogászok napját ünneplik október 8-án Ukrajnában – azoknak a szakembereknek a napját, akik nap mint nap a jog és az igazság szolgálatában állnak. A jogászok, ügyvédek, bírák, ügyészek, jegyzők és jogtanácsosok nélkül elképzelhetetlen a jogállamiság és az igazságos társadalom működése.

Annak ellenére, hogy az ukrán gazdaság az elmúlt években számos kihívással szembesült, a jogászi pálya továbbra is az egyik legstabilabb és legjobban fizetett szakma maradt.

Hivatalos adatok szerint több mint 100 ezer jogász tevékenykedik Ukrajnában – köztük ügyvédek, bírák, ügyészek, közjegyzők és jogtanácsosok. Ez a szakmai közösség az igazságszolgáltatás és a társadalmi stabilitás egyik legfontosabb pillére.

A 2025-ös adatok szerint egy kezdő jogász havonta átlagosan 15 000 hrivnyát keres, míg a tapasztalt szakemberek jövedelme elérheti, sőt meg is haladhatja a 100 000 hrivnyát.

A keresetek nagysága függ a szakmai tapasztalattól, a szakterülettől és a munkáltató típusától – a vállalati jogászok, az adójogászok és az M&A (vállalatfelvásárlási) tanácsadók a legjobban fizetett kategóriába tartoznak.

A jogászok munkája rendkívül sokrétű:

• jogi tanácsadást nyújtanak,

• szerződéseket és jogi dokumentumokat készítenek,

• képviselik ügyfeleiket a bíróságon és a hatóságok előtt,

• jogi auditokat és megfelelőségi (compliance) vizsgálatokat végeznek.

A tapasztalt ügyvédek és elemzők jövedelme 20-30%-kal meghaladhatja az átlagot, különösen, ha üzleti vagy nemzetközi ügyfelekkel dolgoznak.

A Jogászok napja alkalmából Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere is köszöntötte a jogászokat:

„Köszönet minden jogásznak közösségünkben – a mindennapi, gyakran láthatatlan, de rendkívül fontos munkáért. Önöknek köszönhetően az emberek támogatást és bizalmat kapnak az igazságosságban” – áll a bejegyzésében.

Kárpátlja.ma