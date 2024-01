A kárpátaljai határőrök ismertették a határrendi változások részleteit

A Miniszteri Kabinet által a közelmúltban elfogadott határrendi változások értelmében az államhatár vonalától számított 5 kilométer széles sávban való tartózkodáshoz az Állami Határőrszolgálat engedélyére van szükség. Erről Viktor Kovanyuk, a csapi határőregység helyettes vezetője számolt be a megyei adminisztrációban tartott sajtótájékoztatón.

Kifejtette, hogy a jogszabályok szerint a települések és az emberek üdülőhelyei nem tartoznak a határsávba.

„Ha valaki a határsáv (a szerk. nem a határ menti terület, hanem a sáv) határai mentén közelíti meg a települést, akkor valójában nem kell ezt az engedélyt megszereznie. De ha el akarja hagyni ennek a településnek a határait, el akar menni az erdőbe vagy valahová máshová, akkor szükséges az engedély. Például Csap városában senki nem ellenőrzi az adott személy engedélyét, de ha ez a személy elindul Tiszasalamonba Csapról, a határőrök megállíthatják és ellenőrizhetik a megfelelő engedélyt. A helyi lakosok számára az ilyen engedélyeket határozatlan időre adják majd ki”

– jegyezte meg Viktor Kovanyuk.

Elmondása szerint az engedély megszerzése nem vonatkozik az államhatárhoz átlépési céllal haladó személyekre.

„Ez a távolsági sofőrökre sem vonatkozik. És nem vonatkozik azokra az emberekre sem, akiknek utazása a határsávon kívül kezdődik és végződik, vagyis ténylegesen közúton vagy vasúton utaznak úticéljukhoz megállás nélkül, anélkül, hogy elhagynák autójukat. Nem vonatkozik a rendvédelmi tisztviselőkre és a kormányrendeletben meghatározott egyéb személyekre sem. Amikor működőképes lesz a határozat, a határőrök ellenőrizni fogják az engedély meglétét a határsávban tartózkodó személyeknél” – mondta el.

Az engedély megszerzése Az állampolgárok kérelmeiről szóló törvénynek megfelelően történik.

Az államhatárvédelmi szervhez postai úton, személyesen vagy e-mailben lehet jelentkezni.

Azon határszolgálati különítményekről van szó, amelyeknek a területén tartózkodni szeretnének. Az engedély kérelmezéséhez személyigazolványi adatok megadása szükséges: ez vonatkozik mind a magánszemélyekre, mind a jogi személyekre. 18 éven aluli gyermekek esetében a szülők vagy törvényes képviselők nyújthatnak be kérelmet. A jogi személyeknek be kell nyújtaniuk tevékenységüket igazoló dokumentumokat is.

A szükséges iratok rendelkezésre bocsátását követően a határőrség 10 napon belül köteles azokat megvizsgálni, és ezt követően tájékoztatni a kérelmezőt az engedély megadásáról vagy annak megtagadásáról.

Hrisztina Bikljan

Forrás: karpat.in.ua