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A kárpátaljai területvédelmi egységek helyzetéről

Szerző: | 2022.03.15., 16:59 | Közélet

Olekszandr Muzicsenko

Kárpátalján a területvédelmi egységekbe eddig közel 10 ezren jelentkeztek, akik között áttelepült férfiak is vannak.

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Forrás: karpat.in.ua

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