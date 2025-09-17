A katasztrófavédelem munkatársait méltatják ma Ukrajnában

2008 óta ezen a napon ünneplik a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) munkatársait Ukrajnában.

Volodimir Zelenszkij elnök köszöntőjében hangsúlyozta: ők az elsők között érkeznek a támadások helyszínére, embereket mentenek a romok alól, tüzeket oltanak és támogatást nyújtanak. „Tudjuk, hogy mindig és mindenhol számíthatunk a segítségükre” – fogalmazott, megemlékezve azokról is, akik életüket vesztették szolgálat közben.



Andrij Danyik, a katasztrófavédelem vezetője kiemelte, hogy a tűzoltók, tűzszerészek, búvárok, orvosok és más szakemberek nap mint nap életeket mentenek, miközben az orosz erők célzottan támadják az egységeket. „Veszteségeink vannak, de a bajtársak emléke örökre velünk marad” – mondta.



Denisz Smihal miniszterelnök szerint a munkájuk mögött több ezer megmentett élet áll. Megköszönte bátorságukat és kitartásukat, hozzátéve: „Örök emlék azoknak, akik életüket adták másokért.”

A teljes körű háború kezdete óta 100 ukrán katasztrófavédő halt meg, további 430 pedig megsebesült.

Kárpátalja.ma