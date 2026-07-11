A kaukázusi medvetalp veszélyeire hívják fel a figyelmet

A Técsői Mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy Kárpátalján tömegesen virágzik a kaukázusi medvetalp (latinul Heracleum mantegazzianum, ukránul borscsivnik), amely főként utak és folyópartok mentén fordul elő. A növény nedve napfény hatására súlyos, hólyagos égési sérüléseket okozhat.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy senki ne közelítse meg a növényt, és ne próbálja levágni megfelelő védőfelszerelés – vastag ruházat, védőszemüveg és gumikesztyű – nélkül. Különösen fontos arra ügyelni, hogy gyermekek ne játsszanak a növény szárával vagy leveleivel.

Ha valaki mégis érintkezésbe kerül a növény nedvével, kerülje a napfényt, és takarja le az érintett bőrfelületet. A sérült részt bő vízzel és szappannal alaposan meg kell mosni, majd ajánlott panthenolt tartalmazó készítményt használni, és steril kötést felhelyezni. A következő 48 órában kerülni kell a közvetlen napsugárzást, a keletkezett hólyagokat pedig tilos felszúrni.

A mentők arra is felhívják a figyelmet, hogy ha a növény nedve a szembe vagy a nyálkahártyára kerül, illetve ha nagy kiterjedésű bőrfelület sérül, azonnal orvosi segítséget kell kérni.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →