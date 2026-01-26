Adománygyűjtés indul Nagyberegen a tűzeset áldozatainak

Szomorú esemény rázta meg Nagybereget: január 23-án a Hatház utcában tűz ütött ki egy családi házban. A lángok gyorsan terjedtek, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Személyi sérülés szerencsére nem történt, a család ideiglenesen biztonságos helyre tudott költözni.

Bár a család lakhatását átmenetileg sikerült megoldani, a tűz jelentős anyagi kárt okozott, a ház teljesen kiégett, és az otthon helyreállítása a család erejét meghaladó feladat.

A Nagyberegi Községi Tanács felhívást tett közzé az összefogásra: adománygyűjtést szerveznek, hogy a közösség közösen támogathassa a bajba jutott családot az újrakezdésben.

„Minden apró segítség számít – legyen szó akár anyagi hozzájárulásról, akár támogatásról a család számára. Köszönjük az önzetlen segítséget és a szolidaritást!” – közölte a Községi Tanács.

Az adományokat a községházán lehet leadni.

