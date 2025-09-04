Afrikai sertéspestis gyanúja a Beregszászi járásban – webinárral segítették a gazdákat

A Beregszászi járásban, Fertősalmás közelében, a román határ mentén két elhullott vaddisznót találtak. A Lemberg Megyei Állami Laboratórium vizsgálatai megerősítették: az állatok szervezetében kimutatták az afrikai sertéspestis (ASP) vírusának DNS-ét.

Az afrikai sertéspestis rendkívül veszélyes, gyógyíthatatlan betegség, amely komoly fenyegetést jelent a sertéstartó gazdaságokra nézve.

A helyi gazdák támogatására szeptember 3-án online webinárt tartottak, amelynek célja a megelőzés mellett a fejlesztési lehetőségek bemutatása volt. A rendezvényen szakértők ismertették az elérhető pályázati és támogatási programokat, gyakorlati tanácsokat adtak a pályázati dokumentáció helyes kitöltéséhez, valamint felhívták a figyelmet a leggyakoribb hibákra.

A résztvevők hasznos útmutatást kaptak arra is, hogyan növelhetik esélyeiket a sikeres támogatás- és finanszírozásigénylés során.

Az eseményt az Ukrajnai Gazdák Kongresszusa szervezte a Mercy Corps nemzetközi humanitárius szervezettel együttműködésben.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma