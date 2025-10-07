Ajándék az Apacuka zenekartól a Frangepán-óvodásoknak

Beregszászban kilencedik alkalommal rendezte meg a mesemondó találkozót, és másodszor a Mesevarázs Fesztivált a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a Kalló Alapítvány közreműködésével.

Az eseményre a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvodájából és Bulcsui Óvodájából is érkeztek gyerekek. A Mesélő Bőrönd Társulat interaktív meseelőadását, majd az Apacuka zenekar koncertjét élvezhették az óvodások.

A koncert után az Apacuka zenekar CD-s ajándékcsomaggal is kedveskedett a gyerekeknek. A zenekar ajándékcsomagját Jakab Andrea, a Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója vette át. Ezúton is nagyon szépen köszönjük, hogy a gyermekeink részesei lehettek ennek a varázslatos napnak, illetve a zenés ajándékot, melyet a gyermekek a mindennapokban élvezhetnek.

Perényiné Frangepán Katalin Gimnázium