Korlátozzák az autósforgalmat az Aknaszlatina–Máramarossziget határátkelőn

Marcsák Gergely Közélet

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztályának tájékoztatása szerint 2026. február 16-tól ideiglenes járműforgalmi korlátozást vezetnek be az Aknaszlatina–Máramarossziget határátkelőn.

Az ukrán–román határszakaszon található átkelő Tisza-hídja felújításon esik át, ezért

az autók áthaladása hétköznapokon (hétfőtől péntekig) kijevi idő szerint 9.00 és 16.00 óra között tilos.

A korlátozás a gyalogosforgalomra nem vonatkozik.

A tájékoztatás szerint a hídfelújítás legalább 47 napig tart.

Kárpátalja.ma