Korlátozzák az autósforgalmat az Aknaszlatina–Máramarossziget határátkelőn
Az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztályának tájékoztatása szerint 2026. február 16-tól ideiglenes járműforgalmi korlátozást vezetnek be az Aknaszlatina–Máramarossziget határátkelőn.
Az ukrán–román határszakaszon található átkelő Tisza-hídja felújításon esik át, ezért
az autók áthaladása hétköznapokon (hétfőtől péntekig) kijevi idő szerint 9.00 és 16.00 óra között tilos.
A korlátozás a gyalogosforgalomra nem vonatkozik.
A tájékoztatás szerint a hídfelújítás legalább 47 napig tart.