Megkéselték a hadkiegészítő központ egyik alkalmazottját Krivij Rihben

Megkéselték a hadkiegészítő parancsnokság egyik alkalmazottját a délközép-ukrajnai Krivij Rih városában – jelentette a Dnyipropetrovszk megyei területi hadkiegészítő és szociális támogatási központ a hivatalos Facebook-oldalán február 25-én, szerdán.

A Krivij Rih-i központ által közzétett bejegyzés szerint az eset február 24-én történt. A központ értesítési csoportja a rendőrséggel együttműködve igazoltatott egy állampolgárt, hogy ellenőrizzék katonai nyilvántartási okmányait, és kiderült, hogy körözik őt.

A közlemény szerint az őrizetbe vett személlyel folytatott intézkedés során egy harmadik személy megpróbálta megakadályozni a mozgósítással kapcsolatos hatósági eljárást, és agresszíven lépett fel a hadkiegészítő szolgálat munkatársaival szemben. Az incidens során az egyik katona késszúrást szenvedett. A sérültet azonnal kórházba szállították, állapota stabil.

A központ hangsúlyozza: az ukrán fegyveres erők képviselői elleni agresszió bármilyen megnyilvánulása elfogadhatatlan, a hadkiegészítésben részt vevő katonák állami feladatot látnak el. A hadsereg törvényes tevékenységével szembeni erőszakos ellenállás az ország védelmének stabilitása elleni közvetlen beavatkozásnak minősül – figyelmeztet a központ.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)