Alkoholmérgezés miatt kórházba került egy tinédzser Munkácson
Alkoholmérgezés gyanújával szállítottak kórházba egy 15 éves lányt Munkácson. A fiatalkorúhoz a mentőszolgálat munkatársait riasztották, miután rosszul lett az alkoholfogyasztás következtében.
A helyszínre érkező egészségügyi dolgozók ellátták a lányt, majd további vizsgálatok és kezelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították.
A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a fiatalkorúaknál az alkoholmérgezés rendkívül gyorsan kialakulhat, és súlyos következményekkel járhat. A tünetek között szerepelhet a hányás, a zavartság, az eszméletvesztés, a légzési nehézség, valamint az állapot hirtelen romlása.
A mentőszolgálat arra kéri a szülőket, hogy beszélgessenek gyermekeikkel az alkoholfogyasztás veszélyeiről, és figyeljenek a szokatlan viselkedésre vagy rosszullétre.
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