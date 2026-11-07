Anafilaxiás rohamot kapott egy 11 éves fiú Ungváron

Súlyos, életveszélyes allergiás reakció alakult ki egy 11 éves fiúnál Ungváron. A gyermeknél hirtelen arcpír, az ajkak és a szem körüli terület duzzanata, légzési nehézség és hányás jelentkezett – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat november 7-én.

A kiérkező mentősök anafilaxiát állapítottak meg, amely gyorsan kialakuló, életveszélyes allergiás reakció. A fiút sürgősségi ellátásban részesítették, majd további kezelés és megfigyelés céljából a megyei gyermekkórházba szállították.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy az anafilaxia akár néhány perc alatt is kialakulhat. Veszélyes tünetei közé tartozik az arc, az ajkak vagy a nyelv duzzanata, a nehézlégzés, a hirtelen jelentkező gyengeség, a szédülés és az eszméletvesztés.

Ilyen tünetek esetén haladéktalanul hívni kell a 103-as segélyhívó számot. Nem szabad arra várni, hogy az érintett állapota magától javuljon, hiszen az időben megkezdett orvosi ellátás életet menthet.

Kárpátalja.ma

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