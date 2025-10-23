Óránkénti áramszüneteket vezetnek be több megyében

Ukrajnában ismét korlátozások lesznek érvényben az áramfogyasztás terén október 23-án 07:00 és 23:00 (kijevi idő szerint) között – közölte az Ukrenerho vállalat.

A megszorítások Ukrajna legtöbb megyéjét érintik, és céljuk az energiarendszer stabil működésének fenntartása a megnövekedett terhelés és az orosz támadások okozta károk miatt.

A közlemény szerint a lakossági fogyasztók esetében óránkénti áramszünetek várhatók, amelyek során akár három csoport lekapcsolása is lehetséges egyszerre.

A Zakarpattyaoblenerho Kárpátaljára vonatkozóan egyelőre nem tett közzé ütemtervet.

Az ipari vállalatoknál ezzel párhuzamosan teljesítménykorlátozást vezetnek be.

Az energetikai szolgálat arra kéri a lakosságot, hogy takarékosan használják az elektromos áramot, és tervezzék a fogyasztást előre, figyelembe véve a várható lekapcsolásokat.

Kárpátalja.ma

