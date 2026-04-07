Áramkimaradások 15 ukrajnai megyében

Április 7-én reggelre Ukrajna több régiójában is áramkimaradások alakultak ki a kedvezőtlen időjárási körülmények, valamint az orosz támadások következtében – számolt be az

A vállalat tájékoztatása szerint a viharos időjárás – eső és erős széllökések – miatt összesen több mint 170 település maradt részben vagy teljesen áram nélkül kilenc megyében: Kijev, Zsitomir, Poltava, Hmelnickij, Ternopil, Dnyipropetrovszk, Kirovohrad, Odessza és Mikolajiv térségében. A helyi áramszolgáltatók javítócsapatai már megkezdték a helyreállítási munkálatokat.

Ezzel párhuzamosan az orosz drón-, rakéta- és tüzérségi támadások újabb áramkimaradásokat okoztak további hét megyében, köztük Donyeck, Zaporizzsja, Csernyihiv, Harkiv, Szumi, Herszon és Odessza megyében. Az energetikai szakemberek mindenhol megkezdték a károk elhárítását, ahol azt a biztonsági helyzet lehetővé teszi.

A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy különösen az esti csúcsidőszakban, kijevi idő szerint 18:00 és 22:00 között célszerű kerülni a nagy teljesítményű elektromos berendezések használatát, illetve nem ajánlott több ilyen eszközt egyszerre működtetni.

