Frissült a december 6-ai áramszünetek ütemterve

A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató ma reggel közzétette a szombati áramszünetek frissített ütemtervét.

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az áramszolgáltató nem minden esetben tartja magát az ismertetett menetrendhez, ezért valószínűleg az előre jelzettnél hosszabb kimaradásokra számíthatunk.

Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.

Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho oldalán is elérhető.

Kárpátalja.ma