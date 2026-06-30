Szerdán is tervezett áramszünetek lesznek megyénkben
Az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat a szokatlan hőség és az energetikai rendszer túlterheltsége miatt július 1-jén is fogyasztáskorlátozást alkalmaz. A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató ennek eleget téve közzé tette a szerdai áramkimaradások ütemtervét.
A tervezett 1,5-2 órás áramszünetek ezúttal hat alvonalat érintenek.
Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.
Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho honlapján is elérhető.
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