Szerdán is tervezett áramszünetek lesznek megyénkben

Az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat a szokatlan hőség és az energetikai rendszer túlterheltsége miatt július 1-jén is fogyasztáskorlátozást alkalmaz. A Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató ennek eleget téve a szerdai áramkimaradások ütemtervét.

A tervezett 1,5-2 órás áramszünetek ezúttal hat alvonalat érintenek.

Az ütemterveket az Ukrenerho állami áramszolgáltató diszpécserének utasítására alkalmazzák.

Az áramkimaradásokkal kapcsolatos tájékoztatás a Zakarpattyaoblenerho honlapján is elérhető.

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