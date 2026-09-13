Árokba borult egy kisbusz a Munkácsi járásban

Közúti baleset történt a Munkácsi járásban: egy kisbusz letért az úttestről, majd az árokba borult – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán szeptember 13-án.

A balesetben hárman sérültek meg, de a helyszíni ellátást követően egyikük sem kérte kórházi kezelését. A helyszínre két mentőegységet riasztottak. A mentők megvizsgálták a sérülteket, és a szükséges ellátást a helyszínen biztosították.

Egy 17 éves fiúnál vállzúzódást, egy 32 éves nőnél felületes fejsérülést, egy 31 éves nőnél pedig a jobb kéz vágott sebét állapították meg. Mindhármuk sérülése enyhének bizonyult, ezért a kórházi ellátást elutasították.

A helyszínen rendőrök is dolgoztak. A baleset körülményeit vizsgálják.

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