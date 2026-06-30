Árokba hajtott egy személyautó a Huszti járásban

Súlyos közlekedési baleset történt a Huszti járásban található Alsószinevér (Szinevir) településen, ahol egy személygépkocsi letért az úttestről és az árokba hajtott.

Az ukrán mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset következtében a 20 éves gépkocsivezető súlyos sérüléseket szenvedett, és eszméletlen állapotban találtak rá a helyszínen. Az orvosok előzetes diagnózisa szerint koponyaűri sérülést szenvedett.

A mentők a helyszínen stabilizálták a fiatal férfi állapotát, majd az Ökörmezői Járási Kórházba szállították további ellátásra.

A baleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →