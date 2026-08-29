Ukrajna-szerte augusztus 30-án méltatják az ország védelmezőit, akik az ukrán földekért vívott harcokban vesztették életüket.

Hét éve ezen a napon emlékeznek meg azokról a katonákról és önkéntesekről, akik életüket adták Ukrajnáért. Az emléknap bevezetését 2019. augusztus 23-án hagyta jóvá a 621/2019-es rendeletben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ez a nap azoknak az ukrán katonáknak állít emléket, akiket 2014 augusztusában szakadárok és orosz reguláris erők támadtak meg a Donyeck megyei Ilovajszkban. Ennek előzménye, hogy a településen a szakadárok és az ukrán erők megállapodtak, hogy az ukrán katonák egy humanitárius folyosón vonulhatnak ki, ám az ukrán egységeket támadás érte. Az ukrán katonai főügyész szerint 300 katonát elfogtak, 366 elesett, 429 megsebesült és 84 eltűnt.

Az emléknap szimbóluma a napraforgó lett, mivel a véres események napraforgómezőkön történtek.

Ukrajna védelmezőit október elsején is méltatják.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: pon.org.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →