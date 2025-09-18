Az első őszi fagyok a Kárpátokban: mínusz 2 fokot mértek a Pop Ivánon

A Kárpátok magasabban fekvő térségeiben megjelentek az első őszi fagyok. Szeptember 18-án reggel a Pop Iván csúcsán -2 °C-ot mutattak a hőmérők.

A hegyimentők beszámolója szerint reggel 8 órakor a magasban borús, ködös volt az idő, és erős, 8 m/s sebességű északnyugati szél fújt.

Bár a hegyekben már a tél közeledtére utal az időjárás, az előrejelzések szerint a hétvégére jelentős felmelegedés várható: a síkvidéki területeken akár +26 °C-ig is emelkedhet a hőmérséklet.

Kárpátalja.ma