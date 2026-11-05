Az Európai Bizottság 4,36 milliárd euró támogatást folyósított Ukrajnának

Az Európai Bizottság csütörtökön bejelentette, hogy 4,36 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós támogatási hitelkeretből az ország költségvetési és védelmi szükségleteinek finanszírozására.

Az Európai Unió végrehajtó testületének brüsszeli közleménye szerint a támogatásból 3,7 milliárd eurót makroszintű pénzügyi támogatásként, 658 millió eurót pedig védelmi célokra biztosítanak.

A források hozzájárulnak az ukrán állam és az alapvető közszolgáltatások működésének fenntartásához, valamint a sürgős katonai beszerzések finanszírozásához.

MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →