Az Európai Bizottság 4,36 milliárd euró támogatást folyósított Ukrajnának
Az Európai Bizottság csütörtökön bejelentette, hogy 4,36 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós támogatási hitelkeretből az ország költségvetési és védelmi szükségleteinek finanszírozására.
Az Európai Unió végrehajtó testületének brüsszeli közleménye szerint a támogatásból 3,7 milliárd eurót makroszintű pénzügyi támogatásként, 658 millió eurót pedig védelmi célokra biztosítanak.
A források hozzájárulnak az ukrán állam és az alapvető közszolgáltatások működésének fenntartásához, valamint a sürgős katonai beszerzések finanszírozásához.
MTI
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