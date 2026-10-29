Az év eleje óta több mint 30 ember vesztette életét tűzesetekben Kárpátalján

Az év eleje óta 31 ember vesztette életét, további 36 pedig megsérült tűzesetek következtében Kárpátalján – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A hideg idő beköszöntével a szakemberek fokozott óvatosságra intik a lakosságot, mivel a fűtési szezonban megnőhet a lakástüzek kialakulásának veszélye.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a fűtőberendezéseket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és tilos ruhákat vagy más tárgyakat szárítani rajtuk.

Fontos továbbá a kémények rendszeres tisztítása, mivel a felhalmozódott korom tüzet okozhat. Az elektromos hálózat túlterhelésének elkerülése érdekében nem ajánlott túl sok készüléket egyetlen konnektorhoz csatlakoztatni.

A szakemberek azt is javasolják, hogy lefekvés előtt és a lakás elhagyásakor kapcsoljuk ki a használaton kívüli elektromos berendezéseket.

Az alapvető tűzvédelmi szabályok betartásával számos baleset és tragédia megelőzhető.

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