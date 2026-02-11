Az időjárás romlása miatt figyelmeztetést adtak ki Kárpátaljára

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége felhívja a járművezetők és a helyi lakosok figyelmét, hogy legyenek fokozottan óvatosak, tartsák be a közlekedési szabályokat, és vegyék figyelembe a közlekedési nehézségeket.

Február 12-én éjszaka és reggel a hegyi útszakaszokon jegesedés várható. Helyenként köd is kialakulhat, a látótávolság 200–500 méter között alakulhat. Emellett havas esőre lehet számítani. A hegyvidéki területeken a szél sebessége 15–20 m/s lehet. A meteorológiai jelzés alapján elsőfokú (sárga) riasztást adtak ki.

