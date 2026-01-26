Az USA támogatásával indít programot az Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátalján

Az Ökumenikus Segélyszervezet az Egyesült Államok külügyminisztériumának támogatásával indít programot annak érdekében, hogy tovább segítse a kárpátaljai, illetve oda érkező belső menekült fiatalokat, ezzel is elősegítve a háború miatt nehéz helyzetbe került közösségek megerősödését.

A program indulásához kapcsolódóan a hosszú távú együttműködést szándéknyilatkozatban is rögzítették, amelyet Sarah B. Rogers, az Egyesült Államok külügyminisztériumi államtitkára és Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója írt alá Washingtonban.

Az Ifjúság a társadalmi kohézió szolgálatában: Belső menekült és rászoruló fiatalok támogatása Kárpátalján nevű projekt amellett, hogy ingyenes képzésekkel segíti a kárpátaljai fiatalok angol tanulását és sportolását, a programok során lehetőséget nyújt majd az amerikai kultúrával való ismerkedésre is. A programokban a Kárpátalján nehéz körülmények között élő, illetve belső menekült 12–24 éves fiatalok vesznek majd részt.

Ez az új nemzetközi együttműködés fontos mérföldköve a Segélyszervezet közel három évtizedes ukrajnai jelenlétének, azzal, hogy újabb területre terjeszti ki a háború következményeit enyhítő, immár négy éve tartó tevékenységét, és hozzájárul a térség békés jövőjének megalapozásához.

A Segélyszervezet delegációja – Vitalia Manailo, a Segélyszervezet ukrajnai képviseletvezetője, Keveházi Klára, forrásszerzésért és nemzetközi partnerségekért felelős igazgató, valamint Gáti Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Oktatásért Alapítványának kuratóriumi tagja – Washingtonban tárgyalásokat folytattak a további lehetséges együttműködésekről és partnerségekről az ukrajnai segítségnyújtás további bővítése és erősítése érdekében.

Mint ismeretes, az Ukrajnában 1998 óta állandó jelenléttel bíró Ökumenikus Segélyszervezet történetének eddigi legnagyobb humanitárius szerepvállalásában már közel 1 millió embernek segített a négy éve tartó háborús válságban. Az Ukrajna 23 megyéjét érintő nemzetközi jelentőségű segélyprogram a Magyarországra érkező menekültek támogatására is kiemelt figyelmet fordít. A Segélyszervezet a határ mindkét oldalán a háború okozta szenvedés enyhítésére törekszik, azonban a hamarosan ötödik évébe lépő konfliktus negatív hatásai egyre súlyosbodnak, nőnek a humanitárius szükségletek, a helyzetet tovább nehezíti a világszerte tapasztalható forráshiány.

Ökumenikus Segélyszervezet

