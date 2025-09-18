Baba-mama klubot indít a Máltai Szeretetszolgálat Beregszászban
A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat baba-mama klubot indít Beregszászban – közölte a szervezet a Facebookon szeptember 17-én.
A 3 év alatti gyermekeket és anyukáikat várják a programra hétfőnként, 9.30 órai kezdettel (közép-európai idő szerint).
Helyszín: a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat irodája (Beregszász, Rozsoskert utca 94.).
Játékokkal, mondókázással, énekléssel, érdekes témákkal és kötetlen beszélgetéssel várják az érdeklődőket.