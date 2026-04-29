Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője közösségi oldalán arról, hogy találkozott Fegyir Sándorral, Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetével.

A bejegyzés szerint a megbeszélés során napjaink szempontjából kiemelten fontos együttműködési területeket érintettek. Külön hangsúlyt kapott a humanitárius támogatás kérdése, valamint az a lehetőség, miként juttathatók el hatékonyabban a segélyszállítmányok a fronton szolgáló védőkhöz.

Babják Zoltán beszámolója alapján szó esett a gyermekek magyarországi üdültetésének és pihenésének megszervezéséről is, kiemelt figyelemmel a katonák gyermekeire. Az ilyen programok nemcsak kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak, hanem hozzájárulnak a gyermekek lelki feltöltődéséhez is.

A felek emellett a magyarországi testvérvárosokkal való együttműködés fejlesztését is megvitatták. Az ilyen kapcsolatok erősítése új lehetőségeket teremthet a közösségek közötti együttműködés elmélyítésére és közös kezdeményezések megvalósítására.

A kistérségi vezető bejegyzésében köszönetet mondott a konstruktív párbeszédért és a támogatásért, hangsúlyozva, hogy az együttműködés különösen fontos a jelenlegi nehéz időszakban.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: